Oponiaki to łagodne guzy mózgu, które często są wykrywane przypadkowo podczas standardowych badań diagnostycznych. Oponiaki to nowotwory zbudowane z komórek nabłonkowych pajęczynówki. Nie są groźne same w sobie, ale mogą uciskać sąsiednie regiony mózgu, nerwy i naczynia krwionośne czaszki.

Niedawne badania wykazały związek między wzrostem ryzyka występowania oponiaków a leczeniem hormonalnym, zwłaszcza długotrwałym stosowaniem octanu cyrpoteronu (CPA). Wysokie dawki CPA (>50 mg/dobę) są zazwyczaj przepisywane mężczyznom z nieoperacyjnym rakiem prostaty, z nadmiernym owłosieniem (hirsutyzmem) lub transseksualną terapią hormonalną. Niższe dawki (2-10 mg/dobę) leku są zazwyczaj stosowane w połączeniu z estradiolem w leczeniu łysienia androgenowego lub łojotoku u kobiet.



Naukowcy z University of Bristol przebadali 8 132 384 pacjentów, aby ocenić dowody na związek między CPA a występowaniem oponiaków. W badaniu znalazło się 165 988 osób, które przyjmowały CPA w różnych dawkach. Naukowcy stwierdzili istotny związek między stosowaniem dużych dawek CPA a zwiększonym ryzykiem wystąpienia oponiaka. Takiego związku nie było w przypadku małych dawek.



Przyczyna powstawania oponiaków jest kontrowersyjna, ale istnieją mocne dowody sugerujące prawdopodobną rolę hormonów płciowych w rozwoju tych nowotworów. Wiemy, że oponiaki występują głównie u kobiet, zwłaszcza po okresie dojrzewania. Udokumentowano również wahania wzrostu oponiaka w czasie cyklu miesiączkowego, ciąży i karmienia piersią. Wiemy również o dobrze scharakteryzowanym rozmieszczeniu receptorów progesteronowych, estrogenowych i androgenowych w niektórych oponiakach zlokalizowanych u podstawy czaszki.



- W świetle tych wyników, przepisywanie octanu cyproteronu w dużych dawkach, zwłaszcza w przypadku braku wszkazań, powinno być uważnie rozważone. Dodatkowo sugerujemy regularne badania pacjentów, którzy zażywali CPA w dużych dawkach przez długi czas. Nadal nie wiadomo, czy octan cyproteronu poniżej pewnego progu może być całkowicie bezpieczny pod względem ryzyka wystąpienia oponiaka - powiedział Keng Siang Lee, główny autor badania z University of Bristol.