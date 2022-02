COVID-19 u każdego wygląda nieco inaczej. Niektórzy przechodzą chorobę w sposób bezobjawowy, a inny trafiają do szpitala. Naukowcy już jakiś czas temu wskazali, że nie ma to związku z tzw. ładunkiem wirusowym, a wynika z indywidualnych cech naszego układu odpornościowego.

Istnieją czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiej postaci COVID-19. To cukrzyca, podeszły wiek i choroby przewlekłe (jak cukrzyca). Na przebieg infekcji SARS-CoV-2 mają wpływ także nasze geny.

W 2020 r. Hugo Zeberg z Karolinska Institutet i Svante Pääbo z MPI-EVA wykazali, że główny genetyczny czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 odziedziczyliśmy po neandertalczykach. Okazało się, że stał się on znacznie powszechniejszy od czasu ostatniej epoki lodowcowej, więc mógł mieć korzystny wpływ na jego nosicieli.

- Ten główny genetyczny czynnik ryzyka dla COVID-19 jest tak powszechny, że zacząłem się zastanawiać, czy nie jest on przypadkiem do czegoś przydatny, na przykład do ochrony przed inną chorobą zakaźną - powiedział Hugo Zeberg, główny autor badania.

Genetyczny czynnik ryzyka znajduje się w regionie na chromosomie 3. W jego pobliżu jest kilka genów, które kodują receptory układu odpornościowego - jeden z nich (CR5) jest wykorzystywany przez wirusa HIV do infekowania leukocytów. Zespół Zeberga odkrył, że osoby będące nosicielami czynnika ryzyka dla COVID-19, miały mniej receptorów CCR5, a więc i były o 27 proc. mniej narażone na infekcję HIV.

- Pokazuje to, że wariant genetyczny może być zarówno dobrą, jak i złą wiadomością: złą, jeśli dana osoba zachoruje na COVID-19, a dobrą, ponieważ zapewnia ochronę przed zakażeniem wirusem HIV. Prawdopodobnie był on częścią ochrony przed HIV jeszcze zanim pojawił się SARS-CoV-2 - podsumował Zeberg.