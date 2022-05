​Tirzepatyd obiecującym lekiem na otyłość

Badania kliniczne SURMOUNT-1, przeprowadzone przez firmę Eli Lilly and Company, potwierdziły, że tirzepatyd powoduje utratę masy aż do 22,5 proc. Dotyczy to osób dorosłych z otyłością lub nadwagą.

