Tlen, który nie powinien istnieć? NASA już do nich dzwoniła

To sensacja w świecie nauki. Okazuje się, że metaliczne bryły na ciemnym dnie oceanu mogą wytwarzać tlen - proces, który do tej pory uznawano za możliwy wyłącznie dzięki fotosyntezie, zachodzącej w obecności światła słonecznego. To przełomowe znalezisko ma potencjał, by nie tylko zmienić nasze rozumienie życia na Ziemi, ale również poszerzyć perspektywy dotyczące życia na innych planetach, a NASA już zaczyna działać w tym zakresie.