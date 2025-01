W stolicy Serbii, Belgradzie, stara papiernia zostanie przekształcona w muzeum Nikoli Tesli. Za wszelkie zmiany i adaptację do nowej funkcji odpowiadają: brytyjskie studio projektowe Zaha Hadid Architects oraz lokalne studio Bureau Cube Partners, które wygrały konkurs. Architekci chcą zachować część fasad i sklepień budynku, przekształcając go jednocześnie w nowoczesny obiekt kulturalny. Papiernia została wybudowana w 1924 r., a więc za życia słynnego inżyniera i wynalazcy. Była to wówczas najnowocześniesza fabryka w Serbii. Obecnie obiekt chroniony jest przez Belgradzki Instytut Ochrony Zabytków Kultury. Opuszczony przez ponad dekadę budynek zostanie zrewitalizowany i stanie się centrum kulturalnym o powierzchni 13 400 metrów kwadratowych.