Tłum na przejściu dla pieszych? Nieświadomie tworzysz spontaniczny porządek

Tworzenie pasów ruchu nie wymaga świadomego myślenia - uczestnicy eksperymentu nie byli świadomi, że ułożyli się w dobrze zdefiniowane krzywe matematyczne. Porządek powstaje spontanicznie, gdy dwie grupy o różnych celach przecinają się w zatłoczonej przestrzeni i starają się uniknąć zderzenia. Skumulowany efekt wielu indywidualnych decyzji nieumyślnie prowadzi do tworzenia pasów. powiedział główny autor dr Karol Bacik

Co dzieje się, gdy wpłyniemy na chaotyczny ruch?

Polsko-brytyjski zespół zastanowiło, co by się stało, gdyby na ruch pieszych nałożyć zewnętrznie ustalone zasady ruchu drogowego. W tym celu poinformowali uczestników badania, by wyprzedzili innych z prawej strony. Zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi, dodanie tej reguły zmieniło strukturę pasa ruchu.

— Kiedy piesi preferują skręty w prawo, pasy w końcu się przechylają, a to wprowadza frustrację, która spowalnia ludzi — powiedział dr Bacik.

— Opracowaliśmy zgrabną teorię matematyczną, która przewiduje skłonność do tworzenia pasów w dowolnym systemie — dodał profesor Rogers

