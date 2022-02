Polscy naukowcy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem dr hab. Piotra Włodarczaka przeprowadzili badania w dwóch kurhanach na terenie północnej Serbii. Miejscem badań były okolice Šajkaška w Wojwodinie. Kurhany mają blisko 5 tysięcy lat.

Jak informuje dr hab. Piotr Włodarczak, groby w kurhanach nie były spektakularnie wyposażone. Co zwróciło uwagę naukowców, to czerwona barwa kości - zostały obsypane ochrą. Ponadto spoczywające tak ciała należały do bardzo wysokich mężczyzn, w porównaniu do średniej europejskiej dla tamtego okresu. Liczyli oni aż 180 centymetrów wzrostu, podczas gdy przeciętny Europejczyk wówczas osiągał najwyżej 160 cm wzrostu.

Te poszlaki zasugerowały badaczom, że kurhany zostały wybudowane przez społeczności niepochodzące z terenów środkowej Europy. Najpewniej byli to przybysze ze wschodu - przedstawiciele tzw. kultury jamnaja (kultury grobów jamowych). Zamieszkiwali oni tereny dzisiejszej wschodniej Ukrainy oraz południowej Rosji.

Archeolodzy pobrali próbki DNA do analizy. Wątpliwości zostały rozwiane. W serbskich kurhanach pochowano ludzi ze wschodnich rubieży Europy. Byli to albo bezpośredni przybysze, albo ich potomkowie. Analiza izotopowa z kości szczątków dowiodła, że przedstawiciele kultury grobów jamowych w swojej diecie mieli przede wszystkim mięso.

Wykopaliska archeologiczne miały miejsce w latach 2016-2018, ale dopiero w ostatnich dniach został cały projekt sfinalizowany, a efekty badań przedstawione opinii publicznej. Projekt finansowało Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Muzeum Wojwodiny w Nowym Sadzie.

Odkrycie Polaków przynosi nową wiedzę na temat przemian kulturowych sprzed 5 tysięcy lat. Wówczas zwyczaje przedstawicieli kultury grobów jamowych zaczęły błyskawicznie rozlewać się także na teren dzisiejszej Polski. Kurhany w Serbii są najodleglejszym dowodem działalności egzotycznych przybyszów ze wschodu tak daleko od macierzystego terytorium.