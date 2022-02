To nie wojna i zmiany klimatu unicestwiły rdzenną amerykańską kulturę Hopewell

Daniel Górecki Nauka

Naukowcy od dawna zastanawiają się, co było przyczyną tego, że kwitnąca wcześniej kultura, ok. 500 roku n.e. nagle zaczęła zanikać. Do tej pory podejrzewaliśmy głównie dwa czynniki, tj. wojnę i zmiany klimatyczne, ale najnowsze analizy pokazują, że mogło chodzić o wybuch meteoroidu.

To nie wojna i zmiany klimatyczne położyły kres Hopewell. To wydarzenia kosmiczne 123RF/PICSEL