Naukowcom z Centrum Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Teksasu w San Antonio udało się dokonać czegoś, na czym wcześniej poległo wielu naukowców - wyhodowali mysz o odpowiedzi immunologicznej identycznej z ludzką. Chociaż myszy są powszechnie stosowane w badaniach i uważane za jedne z najlepszych zwierząt do tego typu zastosowań, daleko im do idealnego substytutu człowieka.

Głównym wyzwaniem jest duża liczba genów myszy, które różnią się od ludzkich odpowiedników, w związku z czym ich układ odpornościowy reaguje zupełnie inaczej niż nasz. Ten nowy typ myszy - znany jako TruHuX lub THX - sprawia, że nie stanowi to już problemu. Dzięki w pełni funkcjonalnemu ludzkiemu układowi odpornościowemu mysz ostatecznie reaguje na leczenie w taki sam sposób, w jaki zareagowałby człowiek.

Myszy THX stanowią platformę do badań układu odpornościowego człowieka, opracowywania szczepionek dla ludzi i testowania leków powiedział Paolo Casali, lekarz, który kierował tym przełomowym badaniem.

W końcu się udało. Po dekadach prac

Reklama

Co to oznacza dla nas? Może to znacznie przyspieszyć rozwój leków i immunoterapii, skracając ramy czasowe oparte na metodach prób i błędów, a także umożliwia naukowcom wprowadzenie terapii do badań na ludziach z większą pewnością co do skuteczności i bezpieczeństwa. Casali uważa również, że myszy THX pozwolą zrezygnować z obecnych testów immunologicznych i mikrobiologicznych na naczelnych innych niż ludzie. Myszy otwierają także drzwi do nowych immunoterapeutyków nowotworowych, opracowywania szczepionek bakteryjnych i wirusowych oraz modelowania chorób.

Jest prawdopodobne, że w przyszłości technologia ułatwi tworzenie złożonych sztucznych modeli, które zastąpią zwierzęta w testach medycznych, ale do tego czasu niestety pozostają one kluczową częścią opracowywania leków i badań nad chorobami. Naukowcy od dziesięcioleci pracują nad stworzeniem perfekcyjnej humanizowanej myszy.