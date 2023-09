Rewolucyjne odkrycie dotyczące ludzkiej czaszki

Komórki szpiku kostnego w czaszce reagują na choroby, co zdaniem naukowców oznacza, że czaszka może być użytecznym sposobem nieinwazyjnego obserwowania i potencjalnego leczenia stanu zapalnego w mózgu.

Sugerują oni, że to przełom, który może prowadzić do skuteczniejszego monitorowania chorób, takich jak choroba Alzheimera i udar mózgu, a potencjalnie nawet pomóc w zapobieganiu wystąpieniu tych chorób poprzez umożliwienie wczesnego wykrywania.

Otwiera to niezliczone możliwości diagnozowania i leczenia chorób mózgu i może zrewolucjonizować nasze rozumienie chorób neurologicznych mówi neurobiolog Ali Ertürk z Uniwersytetu w Monachium w Niemczech.

Jak wyjaśniają badacze, stan zapalny układu nerwowego odgrywa znaczącą rolę w wielu zaburzeniach mózgu i układu nerwowego, aktywując komórki odpornościowe i uwalniając cząsteczki, które pomagają chronić i leczyć nasze tkanki. Może to mieć jednak swoją cenę w postaci utrudnionego leczenia, a do tego czaszka i inne błony utrudniają dostęp do mózgu.

Reklama

Zdjęcie A) Regiony czaszki i widok z góry przedstawiający warstwy opon mózgowo-rdzeniowych i mózg. B) Obraz mikroskopowy oczyszczonej tkanki odpowiadający czerwonej ramce w A. Prawe panele pokazują połączenia czaszki z oponami mózgowymi / (Kolabas i in., Cell, 2023) / domena publiczna

Urządzenia wearable do badania mózgu

To właśnie dlatego nowe odkrycie jest tak ważne - naukowcy znaleźli ścieżki prowadzące ze szpiku kostnego czaszki przez najbardziej zewnętrzną powierzchnię błon ochronnych mózgu, podważające pogląd, że czaszka i mózg nie mają ze sobą bezpośredniej interakcji.

Oznacza to, że zapalenie mózgu będzie można wykryć na podstawie niewiele więcej niż skanu czaszki pacjenta i potencjalnie dokonać tego za pomocą urządzeń przenośnych i do noszenia, co zapewni bardziej przystępny i praktyczny sposób monitorowania stanu mózgu.

Np. w chorobie Alzheimera, udarach i stwardnieniu rozsianym, które są jednymi z wielu przykładów zaburzeń neurologicznych dotykających miliony ludzi na całym świecie.

Nasza szczegółowa demonstracja zapalenia czaszki w różnych chorobach u ludzi sugeruje, że w przyszłości będzie można ją wykorzystać do diagnozowania i monitorowania chorób podsumowują.