Dlaczego do tworzenia insuliny wybrano akurat krowę? Jak tłumaczą naukowcy, zwierzęta te produkują dużo mleka, które jest produktem codziennego użytku w większości domów, dodatkowo jest ono łatwo dostępne.

Transgeniczne krowy szansą dla cukrzyków

Specjaliści wskazują, że aby stworzyć wyjątkową transgeniczną krowę, konieczne było wykorzystanie zaawansowanych technik genetycznych (metoda SCNT), które pozwoliły na wprowadzenie genów ludzkiej insuliny do komórek krowy. Dzięki temu zwierzę zaczęło wytwarzać mleko zawierające ludzką insulinę - było to zaskoczeniem dla badaczy, ponieważ celem badań było to, aby zwierzę produkowało tylko proinsulinę, która jest prekursorem normalnej insuliny.

Jak powiedział Matt Wheeler, profesor biotechnologii i biologii rozwoju na Uniwersytecie Illinois i współautor badań: - Matka Natura zaprojektowała gruczoł sutkowy jako fabrykę produkującą białko, która jest naprawdę wydajna. Możemy wykorzystać ten system do produkcji białka, które może pomóc setkom milionów ludzi na całym świecie.

Genetyka, krowy i insulina

Badacze umieścili część ludzkiego DNA, które wytwarza proinsulinę, w komórach 10 zarodków krów. Następnie umieszczono je w macicach zwykłych krów. Jak zaznaczają naukowcy, urodziło się tylko jedno cielę z nowym genem. Specjaliści przeprowadzili zabiegi w taki sposób, aby ludzkie DNA działało wyłącznie w tkankach odpowiedzialnych za produkcje mleka, czyli w gruczołach sutkowych krowy.

- W dawnych czasach po prostu umieszczaliśmy w zwierzęciu DNA i mieliśmy nadzieję, że zostanie wyrażone tam, gdzie tego chcemy. Obecnie możemy działać znacznie bardziej strategicznie i celowo - powiedział Wheeler

Dodał także: - Wykorzystanie konstruktu DNA specyficznego dla tkanki sutka oznacza, że ani we krwi krowy, ani w innych tkankach nie krąży insulina ludzka. Wykorzystuje także możliwości gruczołu sutkowego do wytwarzania dużych ilości białka.

Specjaliści byli zaskoczeni, że zwierzę zaczęło samodzielnie produkować normalną ludzką insulinę. Jak powiedział Wheeler: - Naszym celem było wytworzenie proinsuliny, oczyszczenie jej do insuliny i gotowe. Ale krowa w zasadzie sama to przetworzyła. Gruczoł sutkowy to magiczna rzecz.

- Widzę przyszłość, w której stado liczące 100 sztuk, odpowiadające małej mleczarni w Illinois lub Wisconsin, będzie w stanie wyprodukować całą insulinę potrzebną krajowi. A większe stado? W ciągu roku można byłoby zaopatrzyć cały świat - podsumował naukowiec.

W przyszłości badacze chcą sklonować krowę i stworzyć pierwsze transgeniczne stado. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Biotechnology Journal .