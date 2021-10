Trzęsienia ziemi potrafią przyspieszać wzrost drzew. Działają jak „nawóz”

Christian Mohr, hydrolog z niemieckiego Uniwersytetu w Poczdamie, doszedł do odkrycia przypadkowo. Znajdował się on w Chile w 2010 roku, kiedy doszło do niszczycielskiego trzęsienia ziemi o sile 8,8 w skali Richtera.

Po ustąpieniu kataklizmu zauważył, że w kilku dolinach rzecznych strumienie zaczęły płynąć szybciej. Przyczyną prawdopodobnie było to, że wstrząsy doprowadziły do spulchnienia gleby i jej dodatkowego natlenienia. Dzięki temu nie tylko koryta strumieni były bardziej drożne, ale również drzewa dostały zwiększony dostęp do tlenu i wody, co stymulowało ich wzrost.

Celem potwierdzenia swoich przypuszczeń Mohr postanowił zbadać rozwój słojów w przekrojach drzew rosnących w chilijskiej okolicy dotkniętej niszczycielskim żywiołem w 2010 roku.

Zdjęcie Trzęsienie ziemi w Chile w 2010 roku przyniosło wiele szkód dla infrastruktury w kraju / Jonathan Saruk / Getty Images

Trzęsienia ziemi jak "nawóz" dla drzew

Hipoteza niemieckiego hydrologa znalazła potwierdzenie w naturze. Przez kilka tygodni do kilku miesięcy po trzęsieniu ziemi w Chile drzewa rosły zdecydowanie szybciej, co widać po objętości słojów w ich przekrojach oraz proporcji izotopów węgla C-12 i C-13.

Można się przychylić do stwierdzenia, że trzęsienia ziemi działają jak swoisty "nawóz" dla drzew, stymulując ich wzrost.

Co daje nam wiedza na temat słojów drzew? Przede wszystkim pomaga odtworzyć wiele wydarzeń z przeszłości geologicznej Ziemi. Wiedząc, że określone proporcje izotopów węgla w konkretnych słojach sugerują wystąpienie trzęsienia ziemi w tym czasie, możemy datować wiele katastrof naturalnych, które miały miejsce w przeszłości na naszej planecie.

Kolejnym krokiem w badaniach będzie sprawdzenie tej metody badawczej w innych lokalizacjach na świecie, gdzie panuje odmienny klimat niż w Chile. Tylko wtedy będziemy mieli pewność, że ten sposób datowania jest nie tylko innowacyjny, ale i wiarygodny.

