Rdzenie lodowe pobrane zostały w pobliżu obu biegunów. W rdzeniu z Antarktydy zarejestrowano 737 erupcji wulkanicznych, zaś w rdzeniu Grenlandii odkryto ślady 1113 erupcji.

Naukowcy analizując poszczególne zdarzenia doszli do wniosku, że 85 z nich było wystarczająco dużych, aby pozostawić ślady na obu biegunach.

Badacze zbierali dowody w postaci śladów kwasu siarkowego pozostawionych w lodzie przez erupcje wulkaniczne. Daje to naukowcom wskazówki, jak duże i "wpływowe" były poszczególne wulkany i zdarzenia.

"Za każdym razem, gdy dochodzi do naprawdę dużej erupcji, kwas siarkowy jest wyrzucany do górnych warstw atmosfery, który jest następnie dystrybuowany globalnie - w tym na Grenlandię i Antarktydę. Możemy oszacować rozmiar erupcji, patrząc na ilość kwasu siarkowego, który spadł.” Anders Svensson z Uniwersytetu w Kopenhadze w Danii

Wskaźnik wybuchowości wulkanów (VEI) to skala względna od 0 do 8 służąca do pomiaru siły erupcji wulkanicznych. Zespół badawczy odkrył, że 69 eksplozji przekroczyły VEI 7, oznacza to, że były porównywalne lub silniejsze od erupcji Tambora z 1815 roku, które to wydarzenie spowodowało zablokowanie światła słonecznego i zainicjowało okres globalnego ochłodzenia.

Dla porównania erupcja wulkanu Eyjafjallajökull w Islandii w 2010 roku uzyskała "tylko" 4 punkty w skali VEI.

Erupcje o skali VEI 7 zdarzają się raz lub dwa razy na tysiąc lat. Jeśli chodzi o VEI 8, to ma miejsce raz na kilka tysięcy lat.

Zdjęcie Wybuch wulkanu Eyjafjallajökull w Islandii w 2010 roku / Etienne De Malglaive / Getty Images

"Teraz widzimy, że o wiele więcej z tych wielkich erupcji miało miejsce podczas prehistorycznej epoki lodowcowej niż w czasach współczesnych. Ponieważ duże erupcje są stosunkowo rzadkie, potrzebna jest długa linia czasu, aby wiedzieć, kiedy się pojawią. To jest to, co teraz mamy" - mówi Svensson.

Badania rdzeni lodowych wychwytują również temperatury przed i po erupcjach, dając nam obraz ich wpływu na globalny klimat. Największe zdarzenia mogą powodować globalne ochłodzenie trwające 5-10 lat lub dłużej po erupcji.