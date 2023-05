Ubrania z żywego, samonaprawiającego się materiału. Dzięki grzybom!

Naukowcy postanowili podejść do tematu trochę z innej strony po to właśnie, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko uśmiercania zarodków. Mieszanka grzybni, chlamydospor, węglowodanów, białek i składników odżywczych w płynie sprzyja wzrostowi „grzybiczej” skórki, którą można było wysuszyć i otrzymać gotowy produkt.

Jednak na aktualnym etapie prac uzyskany materiał jest zbyt delikatny i cienki, aby móc mówić o wykorzystaniu go do produkcji ubrań. Naukowcy mają nadzieję dopracować cały proces i w przyszłości uzyskać twardszą skórę za pomocą łączenia poszczególnych warstw bądź plastyfikację w glicerolu.

Testy na uzyskanym materiale wykazały, że jest on w stanie zasklepiać zrobione w nim dziury, warunkiem jednak było to, aby znajdował się on w warunkach podobnych do tych, w jakich wyrósł. Mimo że dalej można było zobaczyć, w którym miejscu materiał został uszkodzony, to był on tak samo wytrzymały, jak przedtem. Procesy gojenia i wzrostu trwają aktualnie do kilku dni w związku z czym, priorytetem jest przyśpieszenie tych działań.

Zdolność tego regeneracyjnego materiału grzybni do leczenia mikro- i makrodefektów otwiera interesujące perspektywy na przyszłość dla unikalnych zastosowań produktów w zamiennikach wyrobów skórzanych, takich jak meble, siedzenia samochodowe i odzież modowa.