Nie tylko depresja. Magiczne grzybki mogą leczyć z daltonizmu

Test nie kłamie. Psylocybina leczy ślepotę barw

A mówiąc precyzyjniej, znacznie poprawia, co potwierdził test na tablicach Ishihary, który większość z nas przechodziła w szkołach - pamiętacie te koła kolorowych plam, z których trzeba było odczytać liczbę? Żeby uznać, że uczestnik widzi normalnie, musi w teście zdobyć wynik 17 i wyżej, wynik poniżej 13 oznacza zaś ślepotę barw.

Wspomniany mężczyzna normalnie uzyskał wynik 14, ale po 12 godzinach od spożycia magicznych grzybków osiągnął już 18, czyli punkt powyżej granicy normalnego widzenia. Co więcej, jego osobisty rekord po ośmiu dniach z psylocybiną to 19, a pozytywne efekty utrzymywały się naprawdę długo - po 4 miesiącach na poziomie 18, a po roku na poziomie 16, czyli ciągle wyższym niż normalnie.

I chociaż samodzielne przyjmowanie grzybów przez mężczyznę budzi obawy co do wiarygodności danych zebranych przez zespół badawczy, to naukowcy cytują również inne badanie przeprowadzone w 2020 r., które sugerowało, że psychodeliki mogą trwale złagodzić objawy CVD u niektórych osób.