Unikatowe odkrycie w Polsce. Tajemniczy skarb zachwyca i intryguje

Zagadkowa kolekcja składa się z „niespotykanej ilości złotego kruszcu, przekształconego w monety i zjawiskowo piękną biżuterię”. Skarb ten to odkrycie unikatowe w skali Polski — do tego owiane tajemnicą. Teraz po raz pierwszy cały zbiór został wystawiony w muzeum — każdy może obejrzeć niezwykłą kolekcję.

Unikatowe odkrycie pod posadzką katedry. Skarb sprzed ponad 350 lat

W bydgoskiej katedrze św. Marcina i Mikołaja — najstarszym budynku w Bydgoszczy, a więc wyjątkowo cennym zabytku — od lat prowadzone są działanie naprawcze i rekonstrukcyjne. Towarzyszą im także badania archeologiczne. W trakcie tych prac udało się zidentyfikować kilka interesujących artefaktów, a jeden z nich okazał się wyjątkowo cenny. Podczas analizy obszaru, gdzie mieści się prezbiterium, badacze natknęli się bowiem na prawdziwy skarb — złożony z ok. 700 elementów zbiór cennych artefaktów. Leżały tam przez setki lat.

Reklama

Były w nim złote monety sprzed setek lat, m.in. z Polski, Austrii, Danii, Imperium Osmańskiego i Węgier. Wśród tych odkryć wymienić można np. dukat pomorski Krystyny, dukat Chrystiana IV, dukat Zygmunta III Wazy i podwójny dukat Jana II Kazimierza.

Znaleziona została także złota i srebrna biżuteria, nierzadko z kamieniami szlachetnymi, oraz inne precjoza. Tu wymienić można np. dewocjonalia, pierścienie, obrączki, wisiory. Później odkryto jeszcze stos srebrnych monet. Najstarsze elementy z bydgoskiego depozytu datowane są na schyłek wieku XV i początek wieku XVI, są także znaleziska z XVII wieku.

Zdjęcie Dwudukat Jana II Kazimierza wraz z innymi monetami można obejrzeć na wystawie w Europejskim Centrum Pieniądza w Bydgoszczy. / muzeum.bydgoszcz.pl / materiał zewnętrzny

Niezwykła historia bydgoskiego skarbu. Odkrycie owiane tajemnicą

Do odnalezienia kolekcji doszło w 2018 roku, a odkryciu cały czas towarzyszy tajemnica — mimo upływu lat i wielu prowadzonych nad elementami zbiorów badań, nadal nieznana jest historia skarbu. Nie wiadomo, kto go ukrył w zakamarkach bydgoskiej świątyni, ani co doprowadziło właściciela kosztowności do takiej decyzji. Pojawiło się kilka przypuszczeń, część z nich nawiązuje do działań podyktowanych zagrożeniami wynikającymi z potopu szwedzkiego.

- Nie wiemy obecnie, co takiego zmusiło właściciela skarbu do ukrycia swoich kosztowności. Nie wiemy, kim był, kiedy dokładnie depozyt złożył pod posadzką bydgoskiego kościoła farnego, ani czemu nigdy go nie podjął. W sferze spekulacji pozostać musi, czy to zagrożenie szwedzkie z roku 1655, które tak bardzo doświadczyło Rzeczpospolitą, zdeterminowało poczynania właściciela skarbu — podano na stronie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Niezwykłe odkrycie nie tylko zachwyca swoim bogactwem, ale i intryguje ze względu na związaną z nim tajemnicę.

- Wiele pytań pewnie już na zawsze pozostanie bez odpowiedzi. Jak na prawdziwy skarb przystało tajemnica to część jego natury, a co za tym idzie, otwiera wrota do wyobraźni, która niczym nieograniczona niekoniecznie musi stać w opozycji do faktów — wyjaśnia instytucja.

Skarb bydgoski po raz pierwszy w całości udostępniony do oglądania

Teraz po raz pierwszy od jego znalezienia, skarb w całości został udostępniony do oglądania wszystkim zainteresowanym. Zbiór w postaci monet od jakiegoś czasu jest częścią wystawy stałej Europejskiego Centrum Pieniądza w Bydgoszczy, a teraz ogłoszono, że dołączona do nich zostanie odnaleziona w bydgoskiej katedrze biżuteria.

- Od spektakularnego odkrycia skarbu bydgoskiego minęło kilka lat i choć emocje z nim związane nieco już opadły, to jednak nadal rozpala on wyobraźnię i zachwyca. Zachwyt ten nie jest wyłącznie skupiony wokół niespotykanej ilości złotego kruszcu, przekształconego w monety i zjawiskowo piękną biżuterię, ale wynika także z bezprecedensowej, jeśli chodzi o skarby, odkryte w Polsce, różnorodności przedmiotów — podaje bydgoskie muzeum.

Wernisaż wystawy odbył się 25 lipca br. w Europejskim Centrum Pieniądza na ul. Mennica 4 w Bydgoszczy. Wystawie towarzyszą różne wydarzenia, 27 lipca w sobotę odbędą się np. warsztaty tworzenia biżuterii. Dzięki nowej inicjatywie muzeum, każdy może teraz obejrzeć niezwykłe odkrycie po raz pierwszy zaprezentowane w całości.

- Wystawa biżuterii ze skarbu bydgoskiego jest uzupełnieniem wystawy 486 monet, które im towarzyszyły. Jej celem jest prezentacja całego znaleziska oparta na doświadczeniach ponad 6 lat badań. Wystawa jest propozycją dla zwiedzających, aby ubogacali się bogactwem skarbu, aby czerpali z niego emocje, pomysły i wiedzę — podaje muzeum.