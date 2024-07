Szykuje nam się zatem najcieplejszy okres w roku. Sierpień będzie rekordowy pod względem temperatur w Polsce, a w niektórych miejscach wskazania termometrów mogą dobrnąć do nawet 40 stopni. Ostatecznie początek miesiąca to czas występowania upałów powyżej 30 stopni. Co ciekawe, później ma nastąpić zmiana - i to jeszcze w połowie sierpnia.

Burze w sierpniu? Trzeba być gotowym

Synoptycy zauważają, że po fali upałów przyjdzie lekkie ochłodzenie, do około dwudziestu i kilku stopni Celsjusza. To zostanie jednak poprzedzone gwałtownymi burzami, jednak łącznie liczba opadów i tak nie będzie należała do najwyższych.

W takich warunkach należy o siebie dbać - zwłaszcza, gdy ciężko znosimy wysokie temperatury. W radzeniu sobie z upałem pomoże nasz poradnik.