W Australii odkryto skały z początku istnienia Ziemi. Mogą mieć nawet 4 miliardy lat!

Badania prowadzone były w zachodniej części kontynentu przez doktoranta geologii Maximiliana Dröellnera z Curtin University w Australii wraz z zespołem. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Terra Nova.

Początek istnienia Ziemi

Stygnięcie Ziemi początek naszej planety, która ma około 4,6 mld lat. Cofnęliśmy się tym samym do wczesnego eonu zwanego archaikiem, który w zasadzie nie ma dolnej granicy, a właściwie granicą jest powstanie Ziemi. Czasem jednak wyróżnia się nieformalną jednostkę w randze eonu - hadeik, który trwał 4,6 - 4 mld lat temu.

Aby dodatkowo umiejscowić się w czasie wydarzeń, które odkryli naukowcy, warto wspomnieć, że dopiero w archaiku, który trwał 4,0 - 2,5 mld lat temu, pojawiły się pierwsze drobne jednokomórkowce zwane archeanami oraz pierwsze bakterie, jak np. sinice.

Reklama

Skorupa Ziemska z najdawniejszego okresu skrywa dla geologów jeszcze wiele tajemnic. Nic więc dziwnego, że każda możliwość jej zbadania może nam dać dodatkowe informacje o początkach naszej planety i formowaniu się pradawnej skorupy.



Próbki skał zebrane na obszarze archaicznego kratonu Yilgarn datują skały na okres 4,0 - 3,8 miliarda lat. Badania pozwoliły wysnuć wniosek, że właśnie w tym okresie bombardowanie meteorytami zakończyło się, dochodziło do powstawania pierwszych kratonów, czyli takich pierwszych kontynentów. Są to najtwardsze fragmenty skorupy ziemskiej, które w zasadzie nie podlegają już fragmentacji. Tworzyły się również warunki do powstania życia.

Metoda badań

Materiał do analiz geologicznych pobrany został z rzek i plaż Australii Zachodniej. Następnie zostały poddane badaniom z użyciem lasera o wiązce cieńszej od ludzkiego włosa, co pozwoliło na ich precyzyjne datowanie i porównanie z innymi próbkami.

Cały fragment pradawnej skorupy ma wielkość około 100 000 kilometrów kwadratowych, tj. porównywalną do wielkości Islandii

Zdjęcie Zasięg geograficzny kratonu / Dröllner M. et al, 2022 / domena publiczna

Dlaczego to odkrycie jest ważne?

Znajomość geologii obszaru może pomóc w analizie rozmieszczenia minerałów istotnych z punktu widzenia gospodarki. Jak mówi geolog Milo Barham z Curtin University - Rozpoznanie tych starożytnych pozostałości skorupy jest ważne dla przyszłości zoptymalizowanej, zrównoważonej eksploracji zasobów.

Badanie może również pomóc naukowcom badającym inne planety we wszechświecie

- Badanie wczesnej Ziemi jest trudne, biorąc pod uwagę ogrom czasu, który upłynął, ale ma ogromne znaczenie dla zrozumienia znaczenia życia na Ziemi i naszego dążenia do odnalezienia go na innych planetach. Milo Barham

Wiedza ta pozwoli lepiej zrozumieć, jak kształtowały się planety, ale również może pozwolić na wprowadzenie tam życia

Źródło: Dröllner, M., Kirkland, C. L., Barham, M., Evans, N. J., & McDonald, B. J. (2022). A persistent Hadean-Eoarchean protocrust in the western Yilgarn Craton, Western Australia. Terra Nova, 00, 1-7. h t t p s : //d o i .org/10.1111/ter.12610