Nowe odkrycie cząsteczek zaangażowanych w powstawanie życia, które zarejestrowano w centrum naszej galaktyki, może mieć wpływ na nasze zrozumienie, w jaki sposób życie pojawiło się na Ziemi.

Tutaj pokazujemy, że chemia zachodząca w ośrodku międzygwiazdowym jest w stanie skutecznie tworzyć wiele nitrylów, które są kluczowymi prekursorami molekularnymi scenariusza "świata RNA" astrobiolog Víctor Rivilla z Hiszpańskiej Narodowej Rady Ds. Badań i Narodowego Instytutu Technologii Lotniczej w Hiszpanii

Skąd wzięło się życie na Ziemi?

Pojawienie się życia na naszej planecie wciąż owiane jest tajemnicą. Jedna z wersji wskazuje na to, że RNA (organiczne związki chemiczne) powstało w "cząsteczkowej zupie" złożonej z m.in. metanu, dwutlenku węgla i wody setki milionów lat temu - jest to tzw. Hipoteza Świata RNA.

Wydaje się, że naukowcy nie otrzymają bezpośrednich dowodów na Ziemi potwierdzających powyższą hipotezę, jednakże można szukać wskazówek poza naszą planetą. Źródłem cząstek prebiotycznych RNA (nitryli) na Ziemi mogły być meteoryty i asteroidy.

W zamierzchłej przeszłości, Ziemia była bombardowana przez różnego rodzaju ciała kosmiczne. Już teraz naukowcy donoszą, że na niektórych meteorytach, które obecnie znajdują się w naszym Układzie Słonecznym, są cząsteczki prebiotyczne. A jak wiadomo, meteoryty, czy asteroidy mogą powstać w gęstych obłokach molekularnych.

Nowe odkrycie w obłoku molekularnym w centrum Drogi Mlecznej

Szczególnie interesująca, do tego typu badań, jest kosmiczna chmura G+0,693-0,027 - jeszcze nie ma dowodów na powstawanie tam gwiazd, lecz naukowcy uważają, że w przyszłości mogą one zacząć się tam formować. Jak mówi dr Rivilla : - Oznacza to, że jej badania (chmury G+0,693-0,027 - red.) mogą dać nam ważny wgląd w składniki chemiczne, które były dostępne w mgławicy, które z kolei dały początek naszemu układowi planetarnemu. -

Naukowcy badając wspomnianą mgławicę odkryli szereg nitrylów, w tym kwas cyjanowy, cyjanoallen, cyjanek propagrylu i cyjanopropyn, a także cyjanoformaldehyd i glikolonitryl. Sugeruje to, że najbardziej podstawowe elementy budujące RNA można znaleźć w kosmicznych obłokach, w których powstają gwiazdy i planety.

- Do tej pory wykryliśmy kilka prostych prekursorów rybonukleotydów, elementów budulcowych RNA. Ale wciąż istnieją kluczowe brakujące cząsteczki, które są trudne do wykrycia. Na przykład wiemy, że powstanie życia na Ziemi prawdopodobnie wymagało również innych cząsteczek, takich jak lipidy, odpowiedzialne za tworzenie pierwszych komórek. Dlatego powinniśmy również skupić się na zrozumieniu, w jaki sposób lipidy mogą powstawać z prostszych prekursorów dostępnych w ośrodku międzygwiazdowym. - powiedział astrobiolog Izaskun Jiménez-Serra, również z Hiszpańskiej Narodowej Rady Ds. Badań i Narodowego Instytutu Technologii Lotniczej.