Archeolodzy odkryli teraz dowody na to, gdzie w Anglii znajduje się przedstawione na Tkaninie z Bayeux miejsce - rezydencja Harolda II Godwinsona, ostatniego anglosaskiego króla Anglii.

Budowlę tę uznawano za "zaginioną", ponieważ przez wiele lat nie udawało się jej zlokalizować. Badacze podkreślają, że do rozwikłania zagadki konieczna była "praca archeologiczno-detektywistyczna".

Do ustalenia, gdzie znajdują się pozostałości rezydencji króla, konieczna była analiza map i zapisów, badania geofizyczne i ocena dowodów z wykopalisk.

Co ciekawe, szczegółem, który pozwolił upewnić się co do przeznaczenia odnalezionych pozostałości zabudowań, było zlokalizowanie latryny.