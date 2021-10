Wiemy, kiedy ludzie najwcześniej palili tytoń. Zmieniło to losy świata

Najnowsze badania okazują się być sensacyjne na skalę światową. Na stanowisku archeologicznym Wishbone, w stanie Utah w USA, odkryto bowiem ślady świadczące o tym, że tytoń w tym miejscu spożywano aż 12 300 lat temu. To przełomowe odkrycie, gdyż dotychczas świat naukowy uważał, że miało to miejsce aż 9000 lat później, czyli zaledwie 3300 lat temu.

Pokazuje to dobitnie, jak wiele fascynujących tajemnic skrywa przed nami historia ludzkości. A jest czego szukać, ponieważ chociaż tytoń można uważać za coś nieistotnego, szczególnie dla ludzi, którzy nie stosują używek, to jednak wywarł on niebagatelny wpływ na kształtowanie globalnego handlu i ludzkiego zdrowia aż po obecne czasy.

Reklama

Zdjęcie Tytoń to roślina, która jak żadna inna, zmieniła losy ludzkości / 123RF/PICSEL

Niestety, naukowcy wciąż dokładnie nie wiedzą, skąd tytoń wziął się w Ameryce. Uważa się, że roślina mogła już tam istnieć od milionów lat, a po przybyciu pierwszych ludzi, co miało miejsce ok. 16 tysięcy lat temu, zaczęli go stosować jako psychodelik. Na razie jednak nie można tego potwierdzić na stanowiskach archeologicznych.

Teraz wiemy, że rdzenne ludy obu Ameryk używały tytoniu przez większość czasu po przybyciu na te kontynenty. To naprawdę fascynujące miejsce do pracy, ponieważ jest to jeden z najbardziej jałowych obszarów, jakie można znaleźć w Stanach Zjednoczonych powiedział Daron Duke, główny autor badań w Wishbone

Badania prowadzone są na stanowisku archeologicznym Wishbone, które znajduje się na terenie Pustyni Wielkiego Jeziora Słonego w Utah. Naukowcy tłumaczą, że 12 000 lat temu na tym obszarze znajdowały się bagna zamieszkiwane przez społeczności o charakterze zbieracko-łowieckim. Badacze są pewni, że wówczas stosowali oni powszechnie tytoń, gdyż odkryli tam jego cztery zwęglone nasiona.

Teraz naukowcy planują w dalszym ciągu prowadzić badania na stanowisku w Wishbone, a także rozpocząć na innych, bardziej odległych terenach. Chcą oni potwierdzić swoje przypuszczenia, że ludy mogły stosować tytoń już 16 000 lat temu. Kolejne odkrycia pozwolą również poznać historię handlu i transportu towarów po Amerykach.