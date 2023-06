Wirus HIV ukrywa się w komórkach odpornościowych ludzkiego mózgu

Nowe badanie opublikowane w The Journal of Clinical Investigation dowiodło czegoś, co naukowcy podejrzewali od dawna - ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) może pozostawać w stanie uśpienia w mózgu.

Wirus HIV ukrywa się nie tylko we krwi, ale i mózgu /123RF/PICSEL