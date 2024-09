Wstrzykiwany rozrusznik serca. Działa pięć dni i... się rozpuszcza

Impulsy elektryczne utrzymują serce w stałym rytmie, ale czasami może dojść do zaburzeń, które powodują, że serce bije zbyt szybko, zbyt wolno lub nieregularnie. To zjawisko nazywa się arytmią i jeśli nie jest leczone - zwłaszcza w sytuacjach nagłych - może prowadzić do różnych powikłań i potencjalnie stanowić zagrożenie życia.

Działa szybko i daje czas na interwencję lekarską

Defibrylatory i chirurgicznie wszczepiane rozruszniki serca mogą przywrócić prawidłowy rytm, ale nie zawsze są dostępne od ręki. Naukowcy z Uniwersytetu w Lund opracowali więc "przenośną" alternatywę, która może w przyszłości stać się podstawowym elementem zestawów pierwszej pomocy. Jest to w zasadzie strzykawka z ultracienką igłą - cieńszą niż ludzki włos - która wstrzykuje roztwór zawierający nanocząsteczki.

Zdjęcie Diagram ilustrujący, jak działa nowy wstrzykiwany rozrusznik serca / Lund University/biorender.com / domena publiczna

Po zetknięciu z tkanką roztwór ten tworzy przewodzący polimerowy hydrożel, który jest w stanie regulować sygnały elektryczne serca przez okres do pięciu dni, zanim bezpiecznie rozpuści się w organizmie. To powinno dać pacjentowi wystarczająco dużo czasu na dotarcie do szpitala w celu podjęcia bardziej trwałego leczenia. A że jest też naturalnie wydalany przez organizm po tym okresie, nie wymaga chirurgicznego usunięcia.

Po pięciu dniach znika bez śladu

Wstrzykiwalny rozrusznik serca został przetestowany na kurzych zarodkach i danio pręgowanym, gdzie zadziałał zgodnie z założeniami. Żel miał konsystencję umożliwiającą przyleganie do serca, nie wpływając negatywnie na jego bicie. Co ważne, zespół nie zaobserwował żadnej toksyczności ani zmian behawioralnych u badanych organizmów w trakcie obecności żelu, jak i po jego rozpuszczeniu.

Kolejne kroki obejmują testy na większych zwierzętach, takich jak świnie, które są bardziej podobne do ludzi. Ostatecznie zespół planuje opracowanie aplikacji mobilnej, która będzie sterować rozrusznikiem i testy kliniczne na ludziach.