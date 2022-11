Budzący się ze snu wulkan to prawdopodobnie jeden z najbardziej przerażających, ale jednocześnie fascynujących widoków, jakie można zobaczyć na Ziemi. Wulkanolodzy właśnie ogłosili alarm, że położony na rosyjskiej Kamczatce wulkan Szywiełucz wypełnił się lawą.

Według naukowców to może oznaczać, że za chwilę może dojść do potężnej erupcji (ostatnia miała miejsce 15 lat temu). Na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowym można zobaczyć, jak lawa zaczyna bulgotać, a po chwili wręcz wylewa się z krateru Szywiełucza. Widok jest rzeczywiście hipnotyzujący.

Reklama

Wulkan Szywiełucz znajduje się na najdalej wysuniętym na północ rejonów półwyspu Kamczatka w Rosji. Uważany jest za jeden z największych i najaktywniejszych wulkanów na świecie. Wulkanolodzy podejrzewają, że uformował się ok. 60-70 tysięcy lat temu.



Zdjęcie Na Kamczatce znajduje się 29 aktywnych wulkanów, które leżą na pasie Ziemi zwanym "Pieścieniem Ognia". / NASA



Wulkan Szywiełucz - najważniejsze dane:

położenie: półwysep Kamczatka w Rosji

średnica u podstawy wulkanu: ok. 45-50 km

wysokość: 3307 metrów

Szywiełucz jest jednym z największych i najbardziej aktywnych wulkanów na Kamczatce. Naukowcy oceniają, że wulkan wybuchł co najmniej 60 razy w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat.



Erupcja może zagrozić samolotom

Na Kamczatce znajduje się 29 aktywnych wulkanów, które leżą na pasie Ziemi zwanym "Pierścieniem Ognia". Większość wulkanów na półwyspie jest otaczana lasem i tundrą. To obszary bardzo słabo zaludnione, więc ewentualna erupcja Szywiełucza nie stanowi zagrożenia dla ludności.



Wulkan wybucha regularnie od sierpnia 1999 roku. Największa erupcja Szywiełucza miała miejsce w 2007 roku, kiedy wulkan wyrzucił chmurę popiołów na wysokość prawie dziesięciu kilometrów.



Jeśli jednak dojdzie do kolejnej erupcji wulkanu, to słup dymu i popiołów może sparaliżować ruch lotniczy. Wulkanolodzy ostrzegają, że z każdym dniem rośnie ryzyko jego wybuchu. We wtorek zarejestrowano dwa trzęsienia ziemi w pobliżu wulkanu, w tym jedno o sile 5,7 stopni w skali Richtera. Naukowcy radzą, aby w tej sytuacji nie zbliżać się do Szywiełucza na odległość mniejszą niż 25 kilometrów.