Badacze z chińskiego zespołu podkreślają, że ich wynalazek może stać się pierwszą bezpieczną i skuteczną metodą wybielania zębów do użytku domowego, bez typowych skutków ubocznych konwencjonalnych preparatów.

Koniec z nadwrażliwością

Większość dostępnych obecnie metod wybielania - zarówno profesjonalnych, jak i domowych - wykorzystuje żele oparte na nadtlenkach. Choć skutecznie usuwają przebarwienia, generują reaktywne formy tlenu, które uszkadzają szkliwo i powodują nadwrażliwość zębów.

Nowy chiński proszek działa podobnie, ale… jednocześnie inaczej. Aktywuje się, gdy szczoteczka zaczyna wibrować, a powstające wówczas mikroskopijne pole elektryczne inicjuje reakcję chemiczną, w której również powstają reaktywne formy tlenu, ale tylko w minimalnej i ściśle kontrolowanej ilości. W efekcie zęby są rozjaśniane bez erozji szkliwa, a dodatkowo proces stymuluje jego regenerację.

Ceramiczna innowacja w higienie jamy ustnej

Proszek, nazwany BSCT (Barium-Strontium-Calcium Titanate), powstał z połączenia jonów strontu i wapnia z tlenkiem baru i tytanu, które po podgrzaniu tworzą drobną ceramiczną strukturę o właściwościach piezoelektrycznych.

To właśnie one sprawiają, że działa podobnie jak kwarc w zegarkach - pod wpływem wibracji wytwarza delikatne pole elektryczne, które pobudza naturalne reakcje wybielające i mineralizujące.

W testach laboratoryjnych na ludzkich zębach zabarwionych kawą i herbatą efekty były spektakularne. Po czterech godzinach naukowcy zaobserwowali widoczne wybielenie, a po 12 godzinach zęby były o niemal 50 proc. jaśniejsze niż w grupie kontrolnej.

Nie tylko wybielanie. Regeneracja i ochrona

Badania wykazały, że jony zawarte w proszku - stront, wapń i bar - osadzają się na powierzchni zębów, tworząc warstwę mineralną, która naprawia mikrouszkodzenia szkliwa i wzmacnia zębinę.

Zespół przeprowadził także testy na szczurach karmionych dietą bogatą w cukry, gdzie codzienne szczotkowanie z BSCT przez cztery tygodnie pozwoliło odbudować korzystną florę bakteryjną jamy ustnej i znacząco ograniczyć obecność bakterii wywołujących choroby dziąseł, jak Porphyromonas gingivalis i Staphylococcus aureus.

Pokonując ograniczenia tradycyjnych technologii wybielania, proponujemy bezpieczną, domową metodę, która łączy wybielanie, mineralną regenerację, zapobieganie próchnicy i długofalowe utrzymanie zdrowia jamy ustnej

