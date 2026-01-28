Na pierwszy rzut oka może to wydawać się sprzeczne z dotychczasową wiedzą o korzyściach zdrowotnych diety wegetariańskiej czy wegańskiej. Dieta roślinna jest konsekwentnie wiązana z niższym ryzykiem chorób serca, udaru mózgu, cukrzycy typu 2 oraz otyłości, a efekty te wynikają częściowo z wyższego spożycia błonnika i niższego spożycia tłuszczów nasyconych.

Wiek zmienia potrzeby organizmu

Tyle że badanie koncentrowało się na osobach w wieku 80 lat i starszych, których potrzeby żywieniowe znacznie różnią się od młodszych dorosłych. W miarę starzenia się spada wydatkowanie energii, maleje masa mięśniowa i gęstość kości, a apetyt często słabnie. Jak podkreślają autorzy badania, w późniejszym życiu priorytetem staje się więc nie tyle zapobieganie chorobom przewlekłym, ile utrzymanie masy mięśniowej i zapobieganie niedożywieniu.

Wyniki te nie oznaczają, że dieta roślinna jest niezdrowa. Mogą one raczej odzwierciedlać wyzwania żywieniowe związane z bardzo zaawansowanym wiekiem, gdy utrzymanie masy mięśniowej i dostarczanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych staje się kluczowe

Rozwiń

Przy okazji podkreślają też, że obniżone szanse na dożycie setki zaobserwowano wyłącznie u osób niedożywionych lub z niedowagą i jak możemy dowiedzieć się z ich publikacji, nie stwierdzono takiej zależności u starszych uczestników o prawidłowej wadze. Oznacza to, że waga ciała w bardzo późnym wieku jest kluczowym czynnikiem wpływającym na przeżycie.

Umiarkowane spożycie produktów zwierzęcych

Badacze zauważyli również, że starsi uczestnicy włączający do diety niewielkie ilości ryb, nabiału lub jaj mieli równie duże szanse na osiągnięcie 100 lat jak mięsożercy. Produkty te dostarczają składników niezbędnych dla utrzymania mięśni i kości, w tym wysokiej jakości białka, witaminy B12, wapnia i witaminy D.

Umiarkowane spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego może pomóc zapobiegać niedożywieniu i utracie masy mięśniowej w bardzo starszym wieku, w porównaniu z dietą całkowicie roślinną

Co to oznacza dla zdrowego starzenia się?

Kluczowym przesłaniem badania jest to, że dieta powinna ewoluować wraz z wiekiem. Zapotrzebowanie energetyczne spada, ale potrzeby niektórych składników rosną. Starsze osoby nadal potrzebują odpowiedniej ilości białka, witaminy B12, wapnia i witaminy D - zwłaszcza w celu zachowania masy mięśniowej i zapobiegania kruchości. Jak zatem podsumowują badacze: "Diety roślinne wciąż mogą być zdrowym wyborem, ale w bardzo późnym wieku mogą wymagać starannego planowania lub suplementacji, aby zapewnić pełną wartość odżywczą".

"Wydarzenia": "Dron" Słowem Roku 2025 Polsat News