Żadne berło, tylko najstarsze słomki do piwa! Odkrycie z kurhanu w Rosji

Jakub Zygmunt Nauka

Zestaw złotych i srebrnych rurek odkrytych w 1897 roku w kurhanie w rosyjskim mieście Majkop prawdopodobnie nie był tym, za co je pierwotnie uważano. Nie są to żadne berła należące do elity kultury majkopskiej ani żerdzie podtrzymujące baldachim podczas pogrzebów, a najpewniej jedne z najstarszych… słomek do piwa sprzed około 5500 lat. Najnowsze badania ekspertów z Rosyjskiej Akademii Nauk przyniosły zaskakujące wyniki.