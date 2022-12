Zamiast tabletek... zielone światło. Nowe badanie pokazuje jego przeciwbólowe działanie

Naukowcy badają uśmierzające ból działanie zielonego światła już od co najmniej kilku lat, powoli odkrywając mechanizm stojący za tym zjawiskiem. Nowe badanie na myszach, prowadzone przez zespół profesora Yu-Long Tanga z szanghajskiego Fudan University i opublikowane na łamach magazynu naukowego Science Translational Medicine, przynosi zaś długo wyczekiwany przełom - ujawnia komórki oka i ścieżki nerwowe w mózgu, które leżą u podstaw łagodzenia bólu odczuwanego po ekspozycji na zielone światło o niskiej intensywności.

Dlaczego zielone światło działa przeciwbólowo?

W serii eksperymentów naukowcy odkryli, że czopki i pręciki, czyli komórki oka, które pochłaniają światło, przyczyniają się do uśmierzającego ból działania zielonego światła u zdrowych myszy i myszy z zapaleniem stawów. Badacze inaktywowali pewne komórki, aby zobaczyć, jaki wpływ miało to na odczuwanie bólu przez zwierzęta - kiedy padło na pręciki, zwierzęta wykazywały tylko częściową ulgę w zielonym świetle, ale w przypadku dezaktywacji czopków, myszy nie wykazywały żadnych oznak ulgi w bólu podczas zielonych kąpieli świetlnych.



Odkryliśmy, że fotoreceptory siatkówki są niezbędne do analgezji zielonego światła, podczas gdy pręciki odgrywają drugorzędną rolę wyjaśniają badacze w opublikowanej pracy.

