Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przypada i jak na nas wpływa?

Zmiana czasu na letni i zimowy dotyczy przestawiania zegarków o godzinę do przodu lub do tyłu. Choć od dłuższego czasu toczą się debaty na temat sensowności tego rozwiązania, póki co w Polsce wciąż stosowany jest ten system. W 2024 r. roku zmiana czasu standardowo przypada na koniec października. Kiedy przestawiamy czas na zimowy, w jaki sposób przesuwamy wskazówki i jak zmiany czasu wpływają na nasz organizm?

W październiku przestawiamy czas na zimowy. Te zmiany wpływają na nasz organizm. /123RF/PICSEL