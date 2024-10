Spis treści: 01 Kto jest narażony na raka skóry?

02 Jak wyglądają początki raka skóry?

03 To pieprzyk czy rak? Rozpoznawanie zmian nowotworowych

04 Sztuczna inteligencja szybciej wykrywa podejrzane zmiany skórne

Zachorowanie na nowotwory skóry może dotknąć praktycznie każdego. Narażeni są bowiem wszyscy, niezależnie od wieku, a zmiany niekiedy trudno zidentyfikować.

W dodatku według badaczy zachorowalność na nowotwory skóry wzrasta o ok. 10 proc. rocznie. Zwiększona ekspozycja na promienie słoneczne wpływa na to, iż co roku rozpoznawane są tysiące kolejnych przypadków, a wielu pacjentów nigdy nie zostaje postawiona odpowiednia diagnoza.

Z pomocą w sprawnej ocenie zmian skórnych przyjść ma nowa metoda oparta na sztucznej inteligencji.

Kto jest narażony na raka skóry?

Najczęściej występującym złośliwymi nowotworami skóry są niebarwnikowe nowotwory skóry oraz czerniak (który ze względu na nienabłonkowe pochodzenie nie jest rakiem, ale potocznie jest tak określany), ponadto istnieje szereg innych, rzadziej rozpoznawanych nowotworów (np. mięsak Kaposiego).

Przyczyn powstawania zmian nowotworowych eksperci dopatrują się przede wszystkim w intensywnej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, ale swoją rolę odgrywają też uwarunkowania genetyczne. Zdaniem ekspertów bardziej narażone są przy tym osoby o jasnej karnacji, ze skłonnością do oparzeń i posiadające dużo znamion w nietypowych miejscach, np. głowie czy stopach.

Zdjęcie Większość znamion na skórze nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, ale trzeba je kontrolować. Samodzielna obserwacja zmian też jest ważna. / 123RF/PICSEL

Jak wyglądają początki raka skóry?

Jak wykryć nowotwór skóry? Początki wyglądać mogą niepozornie i łatwo przeoczyć drobne zmiany, a zajęcia głębszych warstw skóry w ogóle nie da się ocenić podczas standardowego badania. Warto jednak zwracać uwagę na to, jak wyglądają zmiany na naszym ciele i sprawdzać, czy coś się z nimi dzieje - np. stają się wyraźnie asymetryczne, zmieniają barwę, powiększają się, uwypuklają, tworząc guzek.

Najlepiej regularnie chodzić do dermatologa, który może np. wykonać dermatoskopię, by profesjonalnie ocenić wygląd znamion i pieprzyków. By usprawnić i przyspieszyć pracę lekarzy, naukowcy opracowali przy tym nową metodę, która polega na wykorzystaniu do badań sztucznej inteligencji.

Zdjęcie Metody oceny znamion to m.in. dermatoskopia. Naukowcy opracowali nowy sposób wykrywania nowotworowych zmian skóry. / 123RF/PICSEL

To pieprzyk czy rak? Rozpoznawanie zmian nowotworowych

Nowe narzędzie do wykrywania niepokojących zmian skórnych zostało wyszkolone na ogromnym zbiorze danych, który objął 53 601 zmian skórnych u 25 105 pacjentów. Jak podkreślają eksperci, narzędzie to okazało się skuteczniejsze od istniejących metod wykrywania nowotworów skóry.

Za metodą stoją eksperci z Anglia Ruskin University (ARU Cambridge), Check4Cancer, University of Essex i Addenbrooke's Hospital. Naukowcy wybrali kilka najważniejszych cech sygnalizujących, że zmiana na skórze może wskazywać na rozwój nowotworu i wytrenowali algorytmy, które z powodzeniem wskazywały na najbardziej niepokojące zmiany.

- Badanie to pokazuje, jak ważne jest wykorzystywanie danych klinicznych w klasyfikacji zmian skórnych, co powinno przyczynić się do poprawy wykrywania raka skóry. Nasz nowy model AI może doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na skierowania pacjentów na biopsje, skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę i wdrożenie leczenie nowotworów skóry oraz poprawy wyników terapii - powiedział profesor Gordon Wishart, dyrektor medyczny Check4Cancer i prof. wizytujący chirurgii onkologicznej na ARU Cambridge.

Sztuczna inteligencja szybciej wykrywa podejrzane zmiany skórne

Eksperci podkreślają też, że dzięki wdrożeniu rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji możliwe będzie oszczędzenie wielu pacjentom niepotrzebnych nerwów, ponieważ aktualnie ogrom osób z "niewinnymi zmianami" kierowany jest na dodatkowe badania i pobieranie wycinków. Sztuczna inteligencja okazała się o kilka procent lepiej wykrywać zmiany nowotworowe niż dotychczas stosowane metody. Ta różnica jest znacząca.

- Ta praca jest ukierunkowana na odsiewanie niewinnych zmian, i skupienie się na tych, które są potencjalnie poważne. Przyspieszy to identyfikację pacjentów, których skóra jest bardziej podatna na rozwój nowotworów, aby szybciej można było podjąć kolejne kroki w celu ich diagnozy i leczenia - powiedział współautor badania, Per Hall.

Naukowcy zaznaczyli, że czekają na zatwierdzenie nowego modelu AI do powszechnego użytku i liczą na to, że uda się je uzyskać w najbliższym czasie. Wskazują, że możliwe, iż zostanie ono wydane w 2025 r. Wyniki badań naukowców zostały opublikowane na łamach "Nature Scientific Reports".