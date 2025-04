Zorza polarna w naszym kraju należy do rzadkości, ale w ostatnim czasie mamy okazję oglądać ją w Polsce coraz częściej. Spowodowane to jest większą aktywnością Słońca, które znajduje się w maksimum 11-letniego cyklu. Spektakularne widoki dostarczyła burza magnetyczna, która była efektem ubocznym rozbłysków, do których doszło na naszej gwieździe w ubiegły weekend.