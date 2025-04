15 kwietnia spójrz w niebo. Ogromne szanse na zorze polarne w Polsce

Słońce w ostatni weekend wykazało się aktywnością, której efekty zostały skierowane w stronę Ziemi. W nocy z 12 na 13 kwietnia doszło do dwóch koronalnych wyrzutów masy i w ten sposób rozpędzone cząstki z naszej gwiazdy zaczęły lecieć w kierunku planety. To daje ogromne szanse na wystąpienie burzy magnetycznej, a tej będą towarzyszyć zorze polarne .

Zarówno NASA, jak i NOAA wydały ostrzeżenia o nadchodzącej burzy magnetycznej. Jedna prognoza zakłada, że do uderzenia może dojść już w nocy z wtorku na środę (z 15 na 16 kwietnia), choć samo zjawisko burzy ma wystąpić dopiero jutro po południu. Bardziej szczegółowe informacje powinny być znane w momencie, gdy rozpędzone cząstki zaczną dolatywać do Ziemi.

Większość prognoz zakłada wystąpienie burzy magnetycznej w skali G2 lub G3. To powinno spowodować, że zorze polarne powinny być widoczne z części Polski. Jednak mówi się nawet o skali G4 . Wtedy zjawisko powinno być dostrzegalne z całego kraju , co jest rzadkie. NASA zakłada nawet KP8.

Zorza polarna to zjawisko, które występuje w górnej części atmosfery i jest następstwem wcześniejszych rozbłysków słonecznych. Koronalne wyrzuty masy powodują wyrzucenie w przestrzeń naładowanych cząstek. Jeśli Ziemia znajdzie się na ich drodze, to następnie wchodzą one w reakcję z jonosferą i to powoduje efekt świecenia.