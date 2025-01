Niesamowita zorza polarna nagrana z pokładu ISS. Intensywnie zielona.

Szczęściarzem był ponownie Don Pettit . To astronauta NASA, który co chwilę raczy nas spektakularnymi widokami, które udaje mu się dostrzec z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wcześniej w tym miesiącu był świadkiem niesamowitej zorzy , którą udało mu się uwiecznić na krótkim filmie.

Astronauta NASA zarejestrował z pokładu ISS zorzę polarną, która była intensywnie zielona . Nagranie pokazuje niesamowite zjawisko zachodzące w górnej części atmosfery Ziemi, które było efektem burzy magnetycznej. Jeszcze niżej można dostrzec skupiska sztucznego światła, które pochodzą z terenów zabudowanych na Ziemi. Wygląda to naprawdę spektakularnie. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym wideo.

Zorza polarna to zjawisko, które występuje w górnej części atmosfery i jest następstwem wcześniejszych rozbłysków słonecznych. Koronalne wyrzuty masy powodują wyrzucenie w przestrzeń naładowanych cząstek. Jeśli Ziemia znajdzie się na ich drodze, to następnie wchodzą one w reakcję z jonosferą i to powoduje efekt świecenia. Niekoniecznie na zielono, bo zorze polarne są w stanie przyjmować także inne barwy.