Kiedy w 2020 roku lekarze odkryli u 3-miesięcznego chłopca w Iraku pierwszy znany nam przypadek trifalii, czyli trzech penisów, przecierali oczy ze zdumienia. Trzeba bowiem pamiętać, że już difalia, czyli obecność dwóch penisów, jest ekstremalnie rzadkim schorzeniem, które dotyka jedną na 5 do 6 milionów osób i dotychczas w literaturze medycznej opisano tylko około 100 przypadków.

Drugi na świecie przypadek trifalii

Nietrudno wyobrazić sobie więc zaskoczenie studentów Uniwersytetu Medycznego w Birmingham w Wielkiej Brytanii, kiedy zidentyfikowali drugą osobę z trifalią, szczególnie że odkrycia dokonali podczas sekcji zwłok 78-letniego mężczyzny, który przekazał swoje ciało na cele naukowe. Zauważyli, że pacjent miał normalne zewnętrzne genitalia, jednak w mosznie ukrywały się dwa dodatkowe małe prącia.

Główne i drugorzędne prącie dzieliły wspólną cewkę moczową, która najpierw przechodziła przez drugorzędne prącie, a następnie przez główne - najmniejsze dodatkowe prącie nie miało struktury przypominającej cewkę moczową. I chociaż zdaniem badaczy pacjent mógł nawet nie zdawać sobie sprawy, że ma wyjątkowo rzadką wadę wrodzoną, to mogła ona mocno uprzykrzać mu życie. Trifalia może prowadzić do takich problemów zdrowotnych, jak infekcje dróg moczowych, zaburzenia erekcji czy problemy z płodnością.

Duplikacja zewnętrzna i wewnętrzna

A jak dochodzi do takich wad? Penis zaczyna się rozwijać w łonie matki między 4. a 7. tygodniem ciąży. W tym przypadku prawdopodobnie doszło do potrojenia guzka płciowego, co spowodowało rozwój cewki moczowej w drugorzędnym prąciu. Gdy to prącie nie rozwinęło się prawidłowo, cewka zmieniła kierunek i rozwinęła się w głównym prąciu.

W większości przypadków zewnętrznego zduplikowania penisa lekarze decydują się na usunięcie dodatkowego prącia. Natomiast wewnętrzna duplikacja prącia jest zwykle rozpoznawana dopiero w późniejszym życiu, kiedy powoduje wspomniane problemy, tj. zaburzenia seksualne, trudności w oddawaniu moczu czy nietrzymanie moczu.