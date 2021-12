Związek z pestek winogron spowalnia starzenie

Według licznych szacunków, do 2050 r. prawie 1,6 mld ludzi na świecie będzie miało co więcej niż 65 lat. Biologiczne starzenie (senescencja) to naturalny proces i nie sposób go całkowicie zatrzymać. Senescencja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów - ułatwia rozwój embrionalny i gojenie ran, a jednocześnie hamuje procesy nowotworzenia. Niestety, wraz z wiekiem rośnie akumulacja komórek starzejących się, co zwiększa ryzyko urazów i chorób.

Naukowcy z Shanghai Institute of Nutrition and Health (SINH) odkryli, że naturalny związek zawarty w pestkach winogron - procyjanidyna C1 (PCC1) - ingeruje w przeżycie komórek starzejących się poprzez indukowanie programowanej śmierci komórkowej (apoptozy), pozostawiając zdrowe komórki nietknięte. Efekt ten zaobserwowano w różnych tkankach i narządach u starszych myszy, co doprowadziło do odwrócenia degeneracji organów i poprawy ogólnej kondycji. Naukowcy wykazali również, że PCC1 w połączeniu z lekami przeciwnowotworowymi, zwiększa skuteczność chemioterapii. Niewykluczone, że substancja ta może mieć zastosowanie kliniczne także u ludzi.



U bardzo starych myszy w wieku od 24-27 miesięcy (co odpowiada wiekowi 75-90 lat u ludzi), leczenie PCC1 przedłużyło ich pozostałą długość życia o ponad 60 proc. lub zwiększyło ich całkowitą długość życia o ponad 9 proc.



Zespół naukowców pod kierownictwem dr Suna Yu z SINH wykazał, że usuwanie komórek starzejących się przez czynniki indukujące apoptozę (jak PCC1), skutecznie ogranicza populację komórek starzejących się w wielu rodzajach tkanek i narządów, zapewniając korzyści w modelach wieku starczego i chorób przewlekłych. Dane te potwierdzają, że tempo starzenia organizmu można spowolnić dzięki środkom farmakologicznym.



- Chociaż związek PCC1 wydaje się być dobrze tolerowany przez myszy w badaniach przedklinicznych, konieczne są dalsze wysiłki w celu ustalenia bezpiecznych dróg, które można dostosować do leczenia u ludzi, co jest kluczowym czynnikiem, który musi zostać określony w przyszłych badaniach klinicznych - powiedział dr Sun Yu z SINH.