Żywność przetworzona jak narkotyki. Jadł ją w imię nauki, skutki są opłakane

Żywność wysokoprzetworzona to uzależniająca plaga

Duża część konsumentów nie zwraca zupełnie uwagi na etykiety produktów, które lądują w ich koszykach, często wychodząc z założenia, że jeśli urzędy regulacyjne dopuszczają je do spożycia, to nie mogą być takie złe.

No bo co może być strasznego w miseczce płatków śniadaniowych czy gotowej kanapce z supermarketu, która wygląda tak samo jak te przygotowywane w domu i widać, że ma w środku warzywa i chudego kurczaka?

Jak się okazuje bardzo wiele, bo choć żywność ta wygląda na pozór zupełnie normalnie, to charakteryzuje się silną degradacją stosowanych naturalnych surowców. W efekcie otrzymujemy jedzenie o bardzo wysokiej wartości energetycznej, które zawiera tłuszcze nasycone, sól, wolne cukry w dużych ilościach i jednocześnie dostarcza mało błonnika, białka i mikroelementów.

Reklama

Co więcej, taka żywność praktycznie się nie psuje i jest gotowa do spożycia w dowolnym momencie, co nie najlepiej o niej świadczy - nic więc dziwnego, że coraz więcej badań i eksperymentów pokazuje jej destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie, a lekarze nawołują do systemowych regulacji.