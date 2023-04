Armia USA: Mamy nowy film z dziwnym sferycznym obiektem

Sean M. Kirkpatrick, dyrektor biura do spraw rozwiązywania anomalii we wszystkich domenach (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) przy Pentagonie pokazał nagranie, na którym pojawia się tajemniczy sferyczny obiekt. Armia USA nie ma pojęcia, co to może być.

Nowy film Pentagonu z dziwnym sferycznym obiektem nad Bliskim Wschodem /U.S. Dept. of Defense /Twitter