Było miło, ale się skończyło. Kim Dzong Un niszczy pływający hotel "Haegumgang"

Robert Bernatowicz GeekWeek

To miał być symbol pojednania obu Korei. Koreański przywódca z Północy Kim Dzong Un zmienił zdanie i pływający hotel "Haegumgang" przestał mu się podobać. Właśnie zaczął go niszczyć. Koreańczycy z Południa ostrzegają, że to może być zły znak.

Zdjęcie Kim Dzong Un nakazał zniszczenie pływającego hotelu, który stał się symbolem pojednania obu Korei / materiały prasowe