ChatGPT już może przeglądać internet. Na razie dostępne tylko dla wybranych

ChatGPT z dostępem do internetu jest na razie tylko dla tych, którzy za dodatkową opłatą wykupili subskrypcje Plus i Enterprise, czyli korzystają z wersji chatbot'a GPT-4. Firma OpenAI zapowiada, że za jakiś czas dostęp ChatGPT z dostępem do internetu będzie dla wszystkich. Nie podaje jednak informacji, kiedy to się stanie i czy wersja GPT-4 zastąpi wersję GPT 3.5, czy może funkcja przeglądania internetu zostanie dodana do modelu GPT 3.5

ChatGPT mówi i maluje obrazy

Firma OpenAI już wielokrotnie zapowiadała, że pracuje nad modelem chatbota z opcją wyszukiwania przez moduł sztucznej inteligencji informacji w sieci. W czerwcu 2023 W mediach społecznościowych pojawiały się informacje, że opcja z dostępem do sieci jest przez grono użytkowników testowana w wersji beta, ale ChatGPT popełniał zbyt dużo błędów, aby można ją było wprowadzić. Bardzo często mieszał najnowsze informacje z tymi, które były nieaktualne. Udzielając odpowiedzi zdarzało mu się także tworzyć fikcyjne informacje, które przez internautów zostały natychmiast nazwane "halucynacjami".

Programiści OpenAI musieli sobie poradzić z tymi wadami chatbot'a, skoro zdecydowali się udostępnić wersję z opcją z internetową wyszukiwarką. I tak zostali w tej sprawie wyprzedzeni przez konkurencję - dostęp do internetu od dawna ma np. Bing, czyli chatbot firmy Microsoft. Aktualizacja z dodaniem funkcji przeglądania internetu następuje po tym, jak 25 września ChatGPT otrzymał również aktualizację pozwolającą na wysyłanie obrazów, a także na rozmowę z chatbotem za pomocą głosu. ChatGPT, GPT-3.5 i GPT-4 będą w stanie zrozumieć pytania zadawane przez użytkowników i odpowiedzieć jednym z pięciu różnych głosów.