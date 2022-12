Czy TikToka można zakazać? Amerykanie właśnie nad tym pracują

TikTok zakazany w USA?

Rośnie liczba stanów w USA, które już zakazały (albo dopiero nad tym pracują) korzystania z aplikacji TikTok na urządzeniach rządowych. Dla niektórych reprezentantów jest to jednak tylko półśrodek. Chcieliby całkowitego zakazu korzystania z TikToka na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy to w ogóle możliwe?

Za pomysł odpowiada Marco Rubio, senator z Florydy. Wspólnie z republikaninem Mike'em Gallagherem z Wisconsin oraz jednym z przedstawicieli demokratów zaproponował, aby przyjęto ogólnokrajowy zakaz korzystania z chińskiej platformy społecznościowej. Ustawa ma nosić nazwę „Zapobieganie narodowemu zagrożeniu inwigilacji Internetu, opresyjnej cenzury i wpływu oraz uczenia algorytmicznego przez ustawę Komunistycznej Partii Chin”, a w skrócie ANTI-SOCIAL KPCh.

Droga do wdrożenia takiej ustawy — przynajmniej w teorii — jest dość prosta. Po przyjęciu jej przez kongres trafi na biurko prezydenta. Joe Biden musiałby taki dokument podpisać, a wówczas w ciągu 30 dni od tamtego momentu wszystkie transakcje i usługi świadczone przez omawianą firmę zostałyby zablokowane na terytorium USA.

Rząd federalny nie podjął jeszcze ani jednej znaczącej akcji, aby chronić amerykańskich użytkowników przed zagrożeniem ze strony TikTok. Tu nie chodzi o kreatywne filmy — chodzi o aplikację, która każdego dnia zbiera dane o dziesiątkach milionów amerykańskich dzieci i dorosłych. Marco Rubio, senator stanu Floryda

TikTok to sprawa ponadpartyjna

Bardzo ważne w sprawie nowego pomysłu dotyczącego zakazania TikToka jest to, że dyskusja zaczyna odbywać się bez podziału na partie polityczne. Nie jest to pierwszy raz, gdy któryś z amerykańskich polityków pragnie zakończenia działalności aplikacji na terenie kraju. Bezprecedensowe jest jednak współdziałanie republikanów i demokratów w tej materii.

Zdjęcie TikTok znów oskarżony o problemy z prywatnością / 123RF/PICSEL

Do tej pory podobne dyskusje dotyczyły niemal wyłącznie tego pierwszego środowiska. Wiele na ten temat miał do powiedzenia republikański prezydent Donald Trump. W ostatnim czasie do głosu często dochodzili kongresmeni związani z partią republikańską. Najnowszy pomysł ustawy łączy jednak środowiska dwóch największych ugrupowań w USA i to pozwala stwierdzić, że niezależnie od podziału, amerykańscy politycy zaczynają mieć coraz więcej obaw wobec chińskiej aplikacji.

O co chodzi Amerykanom?

Główne zarzuty stawiane wobec aplikacji TikTok dotyczą spraw związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zarówno w kontekście obywateli, jak i państwa jako całości. Nie tak dawno pierwszy stan zdecydował się na postawienie konkretnych zarzutów. Te dotyczyły nieuczciwego informowania użytkowników o zasadach przechowywania i przekazywania zbieranych danych oraz dostępu młodych osób do treści dla nich nieprzeznaczonych.