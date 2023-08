Obecnie rosyjska armia czyni spore postępy we wschodniej części obwodu charkowskiego, gdzie niemal rok temu doszło do potężnych starć, w wyniku których Siły Zbrojne Ukrainy wygnały agresora na teren obwodu ługańskiego. Teraz Kreml chce ponownie zaatakować tę część Ukrainy z myślą o szybkim zajęciu Charkowa, a następnie udania się w kierunku Kijowa, stolicy Ukrainy.

Od kilku dni trwają bardzo ciężkie walki w okolicach Kupiańska. Dziś (10.08) ukraińskie władze ogłosiły przymusową ewakuację miasta. Już drugi raz podczas tej wojny, Kupiańsk i okolice mogą znaleźć się pod rosyjską okupacją.

Rosjanie chcą zająć Charków i ruszyć na Kijów

BM-21 Grad to radziecka samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia pocisków rakietowych kal. 122 mm opracowana na początku lat 60. XX wieku. System wyposażono w 40 wyrzutni pocisków rakietowych po 10 w 4 rzędach. Mogą one wystrzelić pociski na odległość od 20 do 45 km. Co ciekawe, czas wystrzelenia pełnej salwy wynosi 20 sekund.

Wyrzutnia jest osadzona na podwoziu samochodu ciężarowego Ural-375D 6x6. Napędzany jest on chłodzonym wodą silnikiem benzynowym V8 o mocy 180 KM i osiąga maksymalną prędkość na drodze 75 km/h, zaś jego zasięg wynosi 750 km.