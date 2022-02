To niezwykle groźne wydarzenie rozegrało się nad wodami Morza Śródziemnego w ubiegły weekend. CNN informuje, że do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi. Według relacji pilotów, kilka rosyjskich maszyn ekstremalnie blisko przeleciało obok samolotu patrolowego Boeing P-8, należącego do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Amerykańscy piloci określili manewry Rosjan jako niebezpieczne i nieprofesjonalne. Reuters podał, że cały przebieg incydentu został uwieczniony na nagraniu filmowym, które na dniach może pojawić się w globalnej sieci.

Reklama

To nie pierwszy incydent w ostatnim czasie. Na początku tygodnia w Syrii amerykańskie myśliwce odeskortowały rosyjski samolot transportowy i dwa bombowce. Przedstawiciele Pentagonu poinformowali, że Rosjanie nie poinformowali Amerykanów o swoich planach przelotu, chociaż wcześniej oba kraje ustaliły, że ze względów bezpieczeństwa będą wymieniać takie informacje.

Rosyjska armia niemal każdego dnia na wszelkie możliwe sposoby prowokuje siły NATO. Nie ma tygodnia, w którym nie pojawiłaby się informacja o zbliżaniu się rosyjskich okrętów czy samolotów do granic obcych krajów. W związku z możliwym atakiem Rosji na Ukrainę, w całej Europie bardzo szybko wzrasta niechęć do Rosjan, co świetnie widoczne jest na forach dyskusyjnych czy mediach społecznościowych.