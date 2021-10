Europa oficjalnie banuje popularny składnik żywności E171

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z rekomendacjami ekspertów zdecydowały o zakazie stosowania popularnego składnika żywności E171 - przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku i dotyczą każdej żywności trafiającej na rynek UE. Czym dokładnie jest E171? To dwutlenek tytanu, powszechnie stosowany w żywności przetworzonej jako biały barwnik. Również w formie pigmentu stosowany jest do produkcji papieru, tworzyw sztucznych, kosmetyków, farmaceutyków, porcelany, farb i emalii.



I choć lista zastosowań jest mało spożywcza, to ten przez lata uchodził za bezpieczny, ale niedawno pojawiły się nowe badania sugerujące jego genotoksyczność, na podstawie których Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zasugerował, że składnik ten nie powinien dłużej być obecny w żywności. W związku z tym pojawiła się propozycja zakazu jego stosowania, która właśnie została przegłosowana - tym samym producenci mają 6 miesięcy od 1 stycznia przyszłego roku, aby usunąć E171 ze swoich produktów żywnościowych.



Zdjęcie E171 jest chętnie wykorzystywanym przez producentów barwnikiem / Pixabay.com

A jak to możliwe, że składnik wcześniej uznawany za bezpieczny teraz trafia na czarną listę? To efekt postępu technologicznego i medycznego, które dają nam zupełnie nowe możliwości. Od kilku lat prowadzone są liczne badania, na podstawie których ponownie ocenia się bezpieczeństwo stosowania dodatków do żywności i dokładnie tak było również w tym przypadku. Jeszcze w 2016 roku EFSA twierdziło, że nie ma jasnych dowodów na to, że E171 jest rakotwórcze i genotoksyczne, ale na podstawie najnowszych badań - skupiających się na dwutlenku tytanu w formie nanocząsteczek o średnicy mniejszej niż 100 nm - zmieniło zdanie, wskazując na niemożność ustanowienia bezpiecznej dziennej dawki i genotoksyczność substancji.



Genotoksyczność to zdolność substancji czy innego toksycznego czynnika do uszkadzania DNA, materiału genetycznego komórek, co może potencjalnie prowadzić do nowotworu czytamy w opinii EFSA.

A że jest to substancja stosowana powszechnie w żywności, dla przykładu szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych obecna jest w 11 tysiącach różnych produktach spożywczych i napojach, w tym lodach, cukierkach, ciastkach, gumach do żucia, dekoracjach cukierniczych, i suplementach diety, to zagrożenie z jej strony może być poważne. W związku z tym zakaz wydaje się jak najbardziej zasadny, tyle że jednocześnie jest jak lampka ostrzegawcza - skoro kolejny składnik żywności nie nadaje się do jedzenia, to ile jeszcze szkodliwych dodatków spożywamy?