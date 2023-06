Czy Prigożyn użyje broni jądrowej w Ukrainie?

Analitycy militarni nie są w stanie powiedzieć, czy Prigożin jest zdolny do dokonania uderzenia jądrowego np. na Ukrainę czy kraje NATO, gdyby była taka możliwość. Raczej obawiałby się odwetu, podobnie jak Putin, jednak w chaosie jaki obecnie rozgrywa się w Rosji wszystko jest możliwe. Walizka, która niezbędna jest do odpalenia pocisków, znajduje się przy Putinie. Rzecznik Kremla podał, że prezydent Rosji wciąż znajduje się na Kremlu. Bojownicy obecnie znajdują się zaledwie 300 kilometrów do stolicy.

Niedawno w Rosji niemal doszło do podobnego zdarzenia. Otóż Legionu "Wolność Rosji", podczas swojego rajdu do rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego i miasta Grejworon, próbował przejąć kontrolę nad ośrodkiem jądrowym o taj nazwie. Bojownikom nie udało się osiągnąć celu, ponieważ rosyjska armia zdążyła nie tylko ewakuować personel ośrodka i zabezpieczyć ładunki jądrowe, ale również odstraszyć przeciwników Putina.