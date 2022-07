Spis treści: 01 Jak ukryć status online w Messengerze?

02 Jak ukryć swój status online w WhatsApp?

03 Jak ukryć status online na Instagramie?

04 Jak wyłączyć potwierdzenia odczytu w iMessage?

05 Jak wyłączyć potwierdzenia odczytu w Signal?

06 Jak ukryć status online w Telegramie?

Status aktywności informuje naszych znajomych i kontakty na Facebooku, Messengerze czy Instagramie o tym, kiedy jesteśmy lub byliśmy online.

Znajomi i kontakty (czyli osoby spoza grona znajomych, ale z którymi rozmawialiśmy) widzą przy naszym profilu zieloną kropkę, gdy jesteśmy online lub godzinę naszej ostatniej aktywności, gdy jesteśmy offline.

Status aktywności na Messengerze, Instagramie i w WhatsApp można wyłączyć dla wszystkich lub dla wybranych osób.

Po wyłączeniu statusu aktywności, naszym znajomym i kontaktom przestaną wyświetlać się informacje o naszej bieżącej lub niedawno zakończonej dostępności.

Jak ukryć status online w Messengerze?

Pewnie wiele osób zastanawia się, jak wyłączyć status aktywności w Messengerze? Niezależnie od tego, jaki system operacyjny obsługuje nasz smartfon, proces ukrywania dostępności w aplikacji Messenger wygląda podobnie.

Aby wyłączyć lub włączyć status aktywności w Messengerze na smartfonie należy wykonać następujące kroki:

Na ekranie czatu dotknąć swojego zdjęcia profilowego w lewym górnym rogu. Wybrać polecenie „Status aktywności”. Użyć przełącznika w górnej części ekranu, aby włączyć lub wyłączyć status aktywności. Dotknąć polecenia „Wstrzymaj”, by potwierdzić chęć wyłączenia statusu aktywności. Należy zdecydować, na jak długo wyłączyć status dostępności w aplikacji Messenger. Może być to zarówno kilka minut, cały dzień, kilka dni lub do momentu ponownego włączenia.

Jak ukryć swój status online w WhatsApp?

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów mobilnych. Jedną z głównych zalet aplikacji WhatsApp jest możliwość wyłączenia statusu online. Jak to zrobić? To proste.

Uruchom aplikację Whatsapp, a następnie dotknij ikony z trzema kropkami w górnym prawym rogu. Z rozwijanego menu wybierz opcję przejścia do „Ustawienia”. Po przejściu do ustawień należy wybrać zakładkę „Konto”. W tym miejscu znajdziesz opcje związane z prywatnością, zabezpieczeniami i weryfikacją konta. Następnie użyj polecenia „Prywatność”. Aby ukryć informacje o tym, kiedy ostatnio byliśmy widziani, należy dotknąć pola „Widziano” na samej górze, a następnie wybrać opcję „Nikt”.

Trzeba jednak pamiętać, że opcja ukrywania statusu online w aplikacji WhatsApp działa w obie strony. Od teraz również nie będziemy mogli widzieć statusu aktywności swoich znajomych.

Jak ukryć status online na Instagramie?

Instagram jest obecnie tak popularną i intuicyjną aplikacją, że przeciętny użytkownik wie, jak z niej korzystać bardzo dobrze i uważa, że opanował ją do perfekcji. Instagram ma jednak kilka mało znanych funkcji, a niektóre z nich mogą się przydać. Dotyczy to m.in. ukrywania statusu online.

Aby wyłączyć lub włączyć status aktywności na Instagramie należy:

Otworzyć aplikację i kliknąć w zdjęcie profilowe. Kliknąć w ikonkę trzech linii w prawym górnym rogu, a następnie wybrać „Ustawienia”. Dotknąć polecenia „Prywatność” i „Status aktywności”. Odznaczyć pole obok pozycji „Pokaż status aktywności”.

Jak wyłączyć potwierdzenia odczytu w iMessage?

iMessage to wbudowany w system operacyjny iOS komunikator zintegrowany z SMS, z którego korzystają dziś miliony użytkowników. Jedną z domyślnie włączonych w systemie iOS opcji jest wysyłanie potwierdzenia o przeczytaniu danej wiadomości iMessage. W wielu przypadkach jest to użyteczne rozwiązanie, ale czasem chcemy zobaczyć treść wysłanego nam komunikatu bez informowania o tym odbiorcy. Jak wyłączyć potwierdzenia odczytu w iMessage na iPhone?

W tym celu należy przejść do ustawień telefonu, a następnie w zakładce „Wiadomości” odznaczyć pole „Wyślij potwierdzenia odczytu”. Opcja wyłączenia potwierdzenia odczytu iMessage jest możliwa również dla pojedynczych kontaktów. Wystarczy dotknąć nagłówka u góry rozmowy, by przejść do ustawień konwersacji. Tam należy odznaczyć zakładkę „Wyślij potwierdzenia odczytu”.

Jak wyłączyć potwierdzenia odczytu w Signal?

Signal to kolejny komunikator społecznościowych, który w bardzo prosty sposób umożliwia wyłączenie potwierdzenia odczytu przychodzących wiadomości.

Otwórz aplikację Signal i dotknij trzech kropek znajdujących się w prawym górnym rogu aplikacji. Następnie wybierz „Ustawienia” i przejdź do zakładki „Prywatność”. W tym miejscu możesz wyłączyć zarówno potwierdzenia odczytu, jak i wskaźniki pisania w swoich czatach.

Jak ukryć status online w Telegramie?

Domyślnie Telegram ma aktywną funkcję „Ostatnio widziano i online”. Jeśli uczestnicy czatu mają włączone obie opcje, będą mogli sprawdzić, kiedy ich rozmówca przeczytał wysłaną przez nich wiadomość. Aplikacja daje możliwość wyłączenia tych opcji.

By wyłączyć status online w Telegramie należy wykonać poniższe kroki:

Otwórz aplikację Telegram, a następnie przejdź do „Ustawienia”. Wybierz „Prywatność i bezpieczeństwo”. Dotknij zakładki „Ostatnio widziane i online”. Znajdziesz tam trzy opcje konfiguracji: „Wszyscy”, „Moje kontakty” oraz „Nikt”. Tutaj możemy więc uwzględnić wyjątki, czyli kontakty, dla których nowo wybrana konfiguracja ogólna nie będzie stosowana.

