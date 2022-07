Każdy widzi przez ściany. Tyle, że nasz mózg to ignoruje, dowodzi eksperyment

Czy można nie wychylając głowy zajrzeć za róg budynku? Prawa fizyki wcale tego nie zabraniają. Odkryto to dziesięć lat temu przypadkiem.

Wtedy Antonio Torralba (fizyk z Massachusetts Institute of Technology) dostrzegł grę światła i cieni na ścianie hotelowego pokoju. Stwierdził, że okienny otwór powinien działać jak camera obscura, czyli aparat otworkowy. Na przeciwległej ścianie powinien powstać odwrócony obraz tego, co jest na zewnątrz.

W większości podobnych przypadków obraz jest zbyt słaby, by ludzkie oko mogło cokolwiek odróżnić. Torralba jest jednak inżynierem optyki obliczeniowej. Razem z Billem Freemanem (z tej samej uczelni) zaczęli badać zjawisko takich "przypadkowych aparatów".

Algorytm widzi, co jest za rogiem. Armia daje miliony dolarów

W 2012 roku ukazała się też praca innych naukowców z MIT pod kierunkiem Ramesha Raskara. Dowiedli, że można uzyskać informacje o obrazach ukrytych za rogiem. Krawędzie przedmiotów i budynków też działają jak rodzaj otworu czy przesłony, bo światło ulega na nich załamaniu i rozproszeniu.

Takie rozproszone wzory są zbyt słabe dla ludzkiego oka (i mózgu). Ale z pomocą komputerowych algorytmów udało się odtworzyć ustawienie obiektów czy ustalić liczbę osób za rogiem. Technikę tę nazwano "non line of sight imaging". Czasem używa się też nazwy "ghost imaging".

Dla przeciętnego człowieka ma to małe znaczenie. Ale wojsko i wywiad stwierdziły, że dzięki niej można będzie opracować urządzenia, które pozwolą zajrzeć za róg, nie wystawiając się na ostrzał. Amerykańska agencja wojskowa DARPA w 2016 r. przeznaczyła na badania nad "rewolucyjnym wzmacnianiem widoczności" prawie 30 mln dolarów.

Nawet smartfon może zajrzeć przez ścianę

Światło słoneczne i pochodzące z latarni czy żarówek jest niespójne i łatwo ulega rozproszeniu, więc obrazy są niezwykle słabe. Inaczej jest z promieniami laserów, których wiązki są spójne i to można wykorzystać.

Pierwsze laserowe "urządzenie do zaglądania za ściany" było sporej wielkości i kosztowało pół miliona dolarów. Wymagało też kamer umożliwiających rejestrację miliardów klatek na sekundę.

W 2018 roku badacze ze Stanford University opublikowali jednak pracę, w której dowodzili, że skomplikowane i drogie aparaty nie są potrzebne - obraz można zrekonstruować za pomocą tańszych urządzeń - oraz odpowiednich algorytmów.

Potem poszło z górki. W 2019 roku naukowcy z MIT udowodnili, że za zasłonę czy róg budynku można zajrzeć także bez laserów. Jest to jednak dość żmudne i praca algorytmu zajmuje około dwóch godzin.

W tym samym roku badacze z Boston University wykazali, że sztuczna inteligencja pozwala zajrzeć za ścianę - wystarczy zwykły aparat, nawet w smartfonie.

Ludzkie oko też “widzi przez ściany". Ale mózg to ignoruje

Teraz okazuje się, że te bardzo słabe obrazy zza przeszkody rejestrują nasze oczy i mózg. Innymi słowy widzieć to, co za ścianą lub rogiem potrafi każdy człowiek. Nie, to nie pomyłka.

Niedawno po raz pierwszy odtworzono obraz spoza pola widzenia człowieka z aktywności fal mózgowych. Pracę na ten temat przedstawił Daniele Faccio z Uniwersytetu w Glasgow na konferencji “Optica Imaging and Applied Optics Congress" w połowie lipca tego roku.

Nie był to obraz doskonały - miał rozdzielczość raptem 16 na 16 pikseli. Ale to wystarczy, żeby stwierdzić, czy pokój obok jest pusty, czy coś w nim się znajduje. I czy się porusza, czy też nie.

Jednym słowem nasze oczy i mózg także zaglądają za ściany. Nie widzimy tego (przynajmniej nie świadomie), bo mózg traktuje te niezwykle słabe sygnały jako szum. Nie jest jednak wykluczone, że to dzięki temu czasem czujemy, czy za rogiem budynku (albo ścianą pokoju) ktoś jest...