Co to jest udar słoneczny?

Udar słoneczny to odmiana udaru cieplnego, którego przyczyną jest miejscowe działanie promieni słonecznych na kark oraz skórę głowy. Organizm traci zdolność do termoregulacji i wskutek nadmiernego nasłonecznienia zaczyna się przegrzewać. Udar słoneczny przyczynia się do zaburzeń pracy mózgu i tzw. przekrwienia opon mózgowych. Doprowadza do zaburzeń w utrzymaniu równowagi, a także wpływa na układ nerwowy.

Udar słoneczny może się zdarzyć podczas długiego przebywania na otwartej przestrzeni przy silnym słońcu lub przy dużym wysiłku fizycznym w czasie upału.



Jak uchronić się przed udarem cieplnym?

Należy pamiętać o dostarczaniu organizmowi dużej ilości płynów, czyli wypijać co najmniej 2 litry wody dziennie. Warto ograniczać do minimum wszelką aktywność fizyczną w godzinach największego nasłonecznienia, czyli w godzinach między 11.00 a 16.00.

W najbardziej upalne dni należy słońca zdecydowanie unikać i spędzać jak najwięcej czasu w cieniu. Przed udarem słonecznym może nas uchronić nakrycie głowy oraz przewiewne i lekkie ubranie.



Udar cieplny. Co robić i jak wygląda pierwsza pomoc?

Poszkodowanego z udarem cieplnym przenieść do zacienionego i przewiewnego miejsca

stosować zimne okłady na twarz oraz szyję

położyć chorego na plecach, z nogami uniesionymi lekko do góry

na czoło oraz twarz położyć chłodne kompresy

skrapiać tułów i kończyny chorego letnią wodą (nie należy okładać poszkodowanego lodem, ponieważ może to doprowadzić do szoku termicznego)

osobie z udarem cieplnym podawać wodę z odrobiną soli lub chłodną herbatę

Jeśli poszkodowany jest bliski utraty przytomności, trzeba ułożyć go w pozycji bocznej i stale kontrolować oddech. W tej sytuacji należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe.

Moja przygoda z udarem słonecznym pozostawiła ślad w mojej psychice do dziś. Kiedy słyszę informację o nadchodzących, tropikalnych upałach czuję niepokój i wiem, że muszę być bardzo ostrożny. W takie dni zdecydowanie unikam słońca i wolę przebywać w zacienionych miejscach.

Zrozumiałem także, jak ważne jest podczas upałów picie dużej ilości wody. Z udarem słonecznym nie ma żartów i przez wyjątkowo silne słońce można się znaleźć w stanie zagrożenia zdrowia, a nawet życia.