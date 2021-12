To kometa długookresowa odkryta 3 stycznia 2021 roku przez Obserwatorium w Mount Lemmon w Arizonie. Odkrycia dokonał Greg J. Leonard i zgodnie z zasadami nazywania komet, to jego nazwisko trafiło do nazwy katalogowej tego obiektu.

W momencie odkrycia, C/2021 A1 (Leonard) znajdowała się około 750 milionów kilometrów od Słońca. Już wtedy wykazywała się subtelną aktywnością, emitując krótki warkocz, co jest fenomenem w przypadku komet znajdujących się tak daleko. Owa aktywność okazała się punktem zapalnym do snucia ambitnych prognoz, które sprawdzają się teraz.

Kometa Leonarda - gdzie i kiedy obserwować?

Kometa zyskuje na jasności zgodnie z wyznaczoną dla niej krzywą blasku. Już teraz widać ją gołym okiem na kilka godzin przed wschodem Słońca, ale sytuacja jest rozwojowa. Jej tarcza oglądana z Ziemi przemierza wysoko nad wschodnim horyzontem, niemniej pozycja ta będzie się dynamicznie zmieniać.

Nocą, 7 grudnia 2021 roku, C/2021 A1 opuści obszar gwiazdozbioru Wolarza, zajmując pozycję wśród gwiazd z konstelacji Węża. Potem, 11 grudnia, będzie się przemieszczać na obszarze gwiazdozbioru Herkulesa, a 12 grudnia znajdzie się w Wężowniku, gdzie w ciągu dwóch dni zniknie z pola widzenia.

To nie będzie spektakl na miarę C/2020 F3 (NEOWISE), co nie oznacza, że należy go zignorować. Kometa Leonarda osiągnie jasność rzędu 4 magnitudo, a to powinno pozwolić na komfortowe obserwacje jej warkocza nawet za pomocą gołych oczu.

Aby ją wypatrzyć, należy wybrać się poza miasto w miejsce pozbawione lamp oraz przeszkód zasłaniających wschodnie niebo.

Czasu na obserwacje jest niewiele. 12 grudnia kometa minie Ziemię w odległości 34,9 mln kilometrów, znikając powoli z pola widzenia obserwatorom z północnej półkuli. Ostatni raz w Polsce zaobserwujemy ją 13 grudnia tuż przed wschodem Słońca.

Autor: Sławomir Matz