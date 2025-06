Żywy materiał z sinicami, który pochłania CO2 niczym dorosłe drzewo

Opracowany przez badaczy ze Szwajcarii żywy materiał z sinicami to przełom w walce z emisją CO2. Sinice umożliwiają fotosyntezę, a następnie sekwestrację węgla w postaci minerałów. Zespół testował materiał na wystawie architektonicznej w Wenecji i wykazał, że może on pochłaniać tyle CO2 co dorosłe drzewo.