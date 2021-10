Lenovo Legion Play – konkurent dla Steam Decka

Rozgrywka mobilna nie wszystkich przekonuje ze względu na zbyt mały ekran, prostotę gier i nieporęczność sterowania. Co jeśli można ją wznieść na całkowicie nowy poziom? Takie plany ma Steam, zamierzający wypuścić przenośny komputer, na którym zagramy w produkcje znajdujące się w naszej bibliotece. Bardzo możliwe, że Steam Deck będzie miał konkurenta w postaci urządzenia Lenovo.

Jak podaje Android Authority, do sieci wyciekły rendery urządzenia, które wygląda jak przenośna konsola do gier. Z danych w plikach wynika, że planowaną nazwą platformy jest "Lenovo Legion Play". Mobilna konsola nie została jeszcze oficjalnie zaprezentowana, jednak serwis liliputing dokopał się do informacji, wskazujących że planowała to zrobić podczas wydarzenia MWC. Najwidoczniej Lenovo zaliczyło lekką obsuwę, jednak wszystko wskazuje na to, że urządzenie jest rzeczywiście w produkcji. Świadczą o tym jej rendery, które wyglądają całkiem wiarygodnie.

Reklama

Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to możemy liczyć na urządzenie z 7 calowym wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD i obsługą HDR. Dodatkowo zaimplementowany ma zostać podwójny system wibracji oraz duża bateria o pojemności 7000 mAh, która będzie musiała wystarczyć na długie godziny grania. Lenovo Legion Play miałby działać na Androidzie i bazować na graniu w chmurze. Jeśli Lenovo rzeczywiście planuje wypuścić przenośną platformę do gier, to musi się liczyć z mocną konkurencją. Steam Deck nie byłby jedynym rywalem Legion Playa. Urządzenie Lenovo musiałoby się zmierzyć z Nintendo Switchem, który jest aktualnym hegemonem w tym segmencie.